Фото: Нацполіція

На Чернігівщині затримали підлітка, якого завербували росіяни. Він спробував підпалити залізницю

Про це повідомляє поліція Чернігівської поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 16-річного хлопчика з Чернігова. Він на завдання російських кураторів спробував зробити підпал на залізниці. Спроба була невдалою. За фактор диверсії розпочали кримінальне провадження.

"До поліції надійшло повідомлення, що у денний час в межах м. Чернігова невідома особа вчинила підпал релейної шафи на залізниці. Обладнання залишилося у працездатному стані, тож на рух залізничного транспорту інцидент не вплинув", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в СБУ закликали батьків бути уважними. Правоохоронці пояснили, що останнім часом росіяни активно вербують українських дітей через соцмережі.