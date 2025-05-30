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"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон
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30 травня 2025, 08:20

"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон

30 травня 2025, 08:20
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фото: ДПСУ
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На Одещині правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за межі України. Її організував 33-річний мешканець регіону, який пропонував "тури" до невизнаного Придністров’я, оминаючи офіційні пункти пропуску. Вартість такої "подорожі" сягала до 10 тисяч доларів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Правоохоронці Одеського прикордонного загону спільно з оперативниками карного розшуку викрили зловмисника "на гарячому". Він активно шукав клієнтів через особисті зв’язки та месенджери, гарантувавши "надійний виїзд" за кордон.

За даними слідства, на одну з його пропозицій відгукнулася місцева жінка, яка прагнула нелегально вивезти з країни свого сина. Усі деталі "подорожі” вони погодили заздалегідь, і в призначений день жінка передала зловмиснику всю суму — 10 тисяч доларів готівкою.

Організатор забезпечив трансфер до прикордонної зони, де юнак мав самостійно перетнути "зелений кордон", долаючи рів та лісосмугу. Для перевезення ділок найняв нічого не підозрюючого водія, якого ввели в оману щодо справжньої мети поїздки.

Поблизу державного кордону транспортний засіб зупинили прикордонники разом із поліцейськими. Усіх учасників доправили до відділку для подальших слідчих дій.

33-річному організатору вже оголосили підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли понад 3 млн грн у місяць на "ухилянтах".

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