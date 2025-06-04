В Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности БУ и Госпогранслужбой сообщили о подозрении правоохранителю, который организовал незаконную перевозку мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, правоохранитель искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помощь в выезде в Приднестровье вне официальных пунктов пропуска. Свои услуги он оценивал в 6000 долларов. После получения средств злоумышленник подвозил "клиента" к границе и посылал скрин карты с указаниями, где можно безопасно покинуть территорию Украины.

Правоохранителя задержали при попытке незаконной перевозки очередного "клиента" за границу.

За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника, которые зарабатывали более 3 млн грн в месяц на "ухилянтах".