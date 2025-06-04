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04 июня 2025, 13:16

В Одессе разоблачили подпольную сигаретную фабрику стоимостью более 10 млн грн

04 июня 2025, 13:16
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фото: ГПСУ
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Оперативники Госпогранслужбы и сотрудники прокуратуры обнаружили в Одессе нелегальное производство табачных изделий. Изъяты оборудование, сырье и другие товарно-материальные ценности, стоимость которых превышает 10 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе санкционированных обысков производственных и складских помещений был обнаружен цех, где незаконно производили сигареты разных марок.

"Среди прочего изъято: полноценная линия для производства сигарет, станок для набивки сигаретных гильз с фильтром, около 60 тысяч сигаретных гильз, почти 3 центнера табачного сырья, скрытого в бумажных мешках, полиграфическая продукция для изготовления пачек, упаковочные ленты. – говорится в сообщении.

Там было около 5 тонн табачного сырья, 360 рулонов бумаги для изготовления сигарет, коробки с тысячами марок акцизного налога Молдовы, мешки с сигаретами.

Напомним, в Одесской области злоумышленники незаконно изготовили сигарет почти на 6 млн грн.

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