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02 червня 2025, 17:48

Житель Одещини сяде на 3 роки за порушення ПДР

02 червня 2025, 17:48
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фото: Національна поліція
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Три роки позбавлення волі загрожує 50-річному жителю Одеської області за невиконання рішення суду щодо сплати штрафів та заборони керування транспортними засобами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У 2023 році за нетверезе водіння автомобіля суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Однак порушник умисно проігнорував суддівське рішення. Навіть знову вчинив аналогічні правопорушення.

Поліцейські склали відносно порушника адміністративні матеріали за ч.ч. 4 та 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, зокрема повторно протягом року); ч.ч. 2 та 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння повторно та двічі протягом року) КУпАП.

Через умисне невиконання порушником постанов суду, які набрали законної сили, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Тепер горе-водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські розслідують обставини ДТП за участі двох автомобілів та мотоцикла.

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