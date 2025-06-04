В Одесской области военнослужащие уничтожили 17 вражеских дронов-камикадзе
В ночь на 4 июня россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Во время очередной вражеской атаки БпЛА типа Shahed-131/136, моряки-пограничники вовремя обнаружили приближающуюся с моря воздушную цель и успешно ее уничтожили. Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму пограничников вражеский беспилотник был ликвидирован еще на подлете к побережью.
"Военнослужащие Морской охраны Государственной пограничной службы Украины еще раз продемонстрировали свое мастерство и решительность в защите воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Напомним, враг атаковал Одессу дронами: есть раненый, повреждено жилье.
В сети показали последствия вражеской атаки по ОдессеВсе новости »
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