У мережі показали наслідки ворожої атаки по Одесі

фото: Геннадій Труханов

У ніч на 3 червня російські військові знову атакували Одесу. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, горіли автомобілі

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, повідомлення про постраждалих відсутні.

На місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету.

"Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання", - додав він.

Нагадаємо, 1 червня росіяни атакували Одещину безпілотниками.