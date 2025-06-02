Житель Одесщины сядет на 3 года за нарушение ПДД

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Три года лишения свободы грозит 50-летнему жителю Одесской области за невыполнение решения суда об уплате штрафов и запрете управления транспортными средствами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В 2023 году за нетрезвое вождение автомобиля суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Однако нарушитель намеренно проигнорировал судейское решение. Даже снова совершил аналогичные правонарушения.



Полицейские составили в отношении нарушителя административные материалы по ч.ч. 4 и 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в том числе повторно в течение года); ч.ч. 2 и 3 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения повторно и дважды в течение года) КУоАП.

Из-за умышленного неисполнения нарушителем постановлений суда, вступивших в законную силу, следователи начали производство по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины. Теперь горе-водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла.