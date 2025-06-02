12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 17:48

Житель Одесщины сядет на 3 года за нарушение ПДД

02 июня 2025, 17:48
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Три года лишения свободы грозит 50-летнему жителю Одесской области за невыполнение решения суда об уплате штрафов и запрете управления транспортными средствами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В 2023 году за нетрезвое вождение автомобиля суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Однако нарушитель намеренно проигнорировал судейское решение. Даже снова совершил аналогичные правонарушения.

Полицейские составили в отношении нарушителя административные материалы по ч.ч. 4 и 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в том числе повторно в течение года); ч.ч. 2 и 3 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения повторно и дважды в течение года) КУоАП.

Из-за умышленного неисполнения нарушителем постановлений суда, вступивших в законную силу, следователи начали производство по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины. Теперь горе-водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область нарушение ПДД полиция
В Одесской области злоумышленники незаконно изготовили сигарет почти на 6 млн грн
29 мая 2025, 15:11
В Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн
29 мая 2025, 11:59
В Одесской области будут судить 20-летнего наркоторговца из Днепра
29 мая 2025, 10:14
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
Пограничники Украины и Польши обсудили результаты и перспективы сотрудничества
02 июня 2025, 19:52
В полиции Киева прокомментировали причину обысков "Киевводоканала"
02 июня 2025, 19:21
Полиция проводит обыски "Киевводоканала"
02 июня 2025, 18:52
В Запорожье мужчина продавал уклонисту статус "отца-одиночки"
02 июня 2025, 18:45
Завтра в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы и град
02 июня 2025, 18:41
Украина готовится к новому обмену пленных - Зеленский
02 июня 2025, 17:54
В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла
02 июня 2025, 17:19
На Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет
02 июня 2025, 16:55
Жил в заброшенных домах поблизости с фронтом: приговорили к заключению коллаборанта, который в Херсонской области работал на оккупантов и получил паспорт РФ
02 июня 2025, 16:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »