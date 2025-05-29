На Одещині судитимуть 20-річного наркоторговця із Дніпра

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В Одеській області перед судом постане 20-річний житель Дніпра за оборудки із наркотиками. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У квітні на одному з поліцейських постів на околиці Одеси для перевірки документів поліцейські зупинили легковий автомобіль під керуванням 20-річного жителя Дніпра. Водій мав явні ознаки сп’яніння. Відтак відносно водія був складений відповідний протокол та скерований до суду.

Крім цього, під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в салоні промарковані згортки з психотропними речовинами та наркотичними засобами. У водія вилучили 139 згортків загальною масою понад 213 грамів із особливо небезпечними психотропними речовинами PVP, МДМА та 4-ММС, обіг яких заборонено, психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежено, наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено. Їх вміст та вагу було підтверджено експертними висновками.

Жителю Дніпра загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця.