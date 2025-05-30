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30 мая 2025, 21:05

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали два человека

30 мая 2025, 21:05
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фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 мая на автодороге Р-33 между населенными пунктами Новасамарка и Александровка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, 31-летний водитель автомобиля Skoda Octavia во время движения на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил выезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

Водителя и 26-летнего пассажира госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок.

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