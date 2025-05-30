Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 мая на автодороге Р-33 между населенными пунктами Новасамарка и Александровка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным полиции, 31-летний водитель автомобиля Skoda Octavia во время движения на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил выезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.
Водителя и 26-летнего пассажира госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок.
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