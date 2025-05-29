В Одесской области будут судить 20-летнего наркоторговца из Днепра

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В Одесской области перед судом предстанет 20-летний житель Днепра за сделки с наркотиками. Ему грозит заключение с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В апреле на одном из полицейских постов в окрестностях Одессы для проверки документов полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 20-летнего жителя Днепра. У водителя были явные признаки опьянения. В отношении водителя был составлен соответствующий протокол и направлен в суд.

Кроме того, во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в салоне промаркированные свертки с психотропными веществами и наркотическими средствами. У водителя изъяли 139 свертков общей массой более 213 граммов с особо опасными психотропными веществами PVP, МДМА и 4-ММС, обращение которых запрещено, психотропным веществом амфетамином, обращение которого ограничено, наркотическим средством каннабисом, обращение которого ограничено. Их содержание и вес были подтверждены экспертными выводами.

Жителю Днепра грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.