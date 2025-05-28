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28 травня 2025, 10:22

За оборудки з боєприпасами житель Одещини проведе за ґратами понад чотири роки

28 травня 2025, 10:22
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фото: Національна поліція
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Поліцейські вилучили у жителя Болграда 4 ручні гранати та 30 набоїв до автомата Калишникова, які чоловік незаконно зберігав для збуту і частину яких встиг продати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські викрили 66-річного жителя Болграда у злочинній діяльності в січні поточного року, встановивши, що він підшукує покупців чотирьох гранат. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після збуту ним усіх бойових припасів. За них він отримав загалом 14 тисяч гривень. "Товар" та гроші поліцейські вилучили в якості речових доказів.

Крім цього, під час обшуку зі схованки на околиці міста, де зберігалися до збуту гранати, правоохоронці вилучили ще 30 набоїв калібру 5,45 мм, поміщені в магазин автоматичної зброї системи Калашникова.

Правоохоронці встановили, що гранати чоловік незаконно придбав у невстановленої особи, а набої знайшов на березі озера Ялпуг. Усі боєприпаси він зберігав з метою продажу.

Крім того, поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває на іспитовому терміні за вчинення домашнього насильства.

Суд визнав жителя Одещини винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць, приєднавши частину невідбутого покарання за попереднім вироком.

Нагадаємо, на Одещині 32-річному чоловіку загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Він зарізав знайомого.

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