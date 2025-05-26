Масована атака дронів на Одещину: виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура
У ніч на 26 травня російська армія атакувала ударними дронами об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, з 22:40 по 23:40 під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Одещини.
"Пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками та КАБами.