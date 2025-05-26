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26 травня 2025, 08:50

Масована атака дронів на Одещину: виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура

26 травня 2025, 08:50
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фото: Одеська обласна прокуратура
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У ніч на 26 травня російська армія атакувала ударними дронами об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, з 22:40 по 23:40 під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Одещини.

"Пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.

Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками та КАБами.

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