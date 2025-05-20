На Одещині зник 16-річний хлопець

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Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується 16-річний Макарчук Руслан, який 18 травня, ввечері, пішов з дому та наразі його місцезнаходження невідоме

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, коротке та русяве волосся, сірі очі.

Був одягнений: в чорну куртку, чорні штани, білу кепку, взутий у червоні кросівки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав кладовище.