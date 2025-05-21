В Одесі 62-річна жінка вдарила ножем знайомого свого сина
Жителька Одеси понесе кримінальну відповідальність за спричинення тяжкого тілесного ушкодження знайомому сина
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася декілька днів тому за місцем мешкання 62-літньої одеситки, в одній із багатоповерхівок у Пересипському районі міста.
Поліцейські встановили, що син жінки дозволив своєму знайомому деякий час пожити в них. А коли гість прийшов в нетверезому стані і почав сперечатися із товаришем, господиня, вступившись за сина, вдарила чоловіка ножем у живіт.
40-річний потерпілий вийшов із квартири і сам викликав "швидку". Лікарі госпіталізували його з проникаючим пораненням черевної порожнини та сповістили про пацієнта в поліцію.
Правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів, серед яких і ніж, які скерували на експертні дослідження.
За скоєне жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда.