В Одесі 62-річна жінка вдарила ножем знайомого свого сина

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася декілька днів тому за місцем мешкання 62-літньої одеситки, в одній із багатоповерхівок у Пересипському районі міста.

Поліцейські встановили, що син жінки дозволив своєму знайомому деякий час пожити в них. А коли гість прийшов в нетверезому стані і почав сперечатися із товаришем, господиня, вступившись за сина, вдарила чоловіка ножем у живіт.

40-річний потерпілий вийшов із квартири і сам викликав "швидку". Лікарі госпіталізували його з проникаючим пораненням черевної порожнини та сповістили про пацієнта в поліцію.

Правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів, серед яких і ніж, які скерували на експертні дослідження.

За скоєне жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда.