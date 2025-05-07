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07 травня 2025, 06:40

"Зливав" позиції ЗСУ на Харківщині: російському "кроту" загрожує довічне

07 травня 2025, 06:40
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фото: СБУ
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На Харківщині Служба безпеки затримала контрактника однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (ГРУ). Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, зрадник "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

"Кріт" виходив на куратора з російського ГРУ та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше окупантів цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Для комунікації з російським спецслужбістом "кріт" використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті. За геолокаціями агента війська РФ готували ракетно-бомбові удари. Перед початком обстрілів зрадник мав виходити з периметра вогневого ураження.

СБУ завчасно викрила ворожі плани й затримала зрадника неподалік лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у зловмисника вилучили два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували контрактника в січні 2025 року. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону, який готував ліквідацію командирів ЗСУ.

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