На Київщині судитимуть посадовця колонії, який передавав росіянам дані про військових ЗСУ

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який передавав російським спецслужбам дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в Збройних Силах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Посадовець добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську.

Під час обшуків у зловмисника вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності.

Посадовця обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині чоловік розстріляв людей.