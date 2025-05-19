13:05  19 травня
Розбій у Києві: чоловік із ножем напав на продавчиню квітів
08:43  19 травня
Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця
06:10  19 травня
На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
UA | RU
UA | RU
19 травня 2025, 14:11

На Київщині судитимуть посадовця колонії, який передавав росіянам дані про військових ЗСУ

19 травня 2025, 14:11
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який передавав російським спецслужбам дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в Збройних Силах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Посадовець добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську.

Під час обшуків у зловмисника вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності.

Посадовця обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині чоловік розстріляв людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Київська область колонія ЗСУ зрада дані агенти РФ
На Київщині легковик збив на смерть 10-річну дівчинку
19 травня 2025, 13:57
На Київщині легковик врізався в електроопору та перекинувся: водій помер
19 травня 2025, 07:10
На Київщині виявили частину російської крилатої ракети
16 травня 2025, 21:29
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині
19 травня 2025, 15:36
На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових
19 травня 2025, 15:22
Пенсія з урахуванням стажу за кордоном: що змінилося
19 травня 2025, 15:19
У Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами
19 травня 2025, 15:11
В Івано-Франківську відбулося навчання екзорцистів
19 травня 2025, 15:08
У Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом
19 травня 2025, 14:50
На Житомирщині в ДТП постраждали чотири людини
19 травня 2025, 14:47
Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B
19 травня 2025, 14:43
Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36
У Харкові 16-річна дівчина підпалила два військові автомобілі
19 травня 2025, 14:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »