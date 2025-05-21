Охотился на разработки ВСУ: на Одесщине поймали "крота" ФСБ

фото: СБУ

В Одесской области задержали 47-летнего местного инженера, который шпионил для ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что по поручению окупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ.

Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

На тот момент СБУ уже документировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия "Крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.

Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно скорее "втереться" в доверие к коллегам, непосредственно задействованным в производственном процессе.

Установлено, что агент выполнял также функцию корректировщика.

В частности, чтобы помочь рашистам обойти систему противовоздушной обороны Одесщины, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта.

Во время обысков у задержанного изъято фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства работы на спецслужбу.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине Служба безопасности задержала контрактника одной из бригад ВСУ, работавшего на российскую военную разведку.