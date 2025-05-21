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21 травня 2025, 02:30

В Одесі судили чоловіка, який підпалював військові авто "на замовлення": тепер він хоче до ЗСУ

21 травня 2025, 02:30
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В Одесі винесли вирок чоловіку, який разом зі спільником підпалив військові авто. На суді він визнав свою провину

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Київський районний суд Одеси визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. Його Він уклав угоду з прокурором та зобов'язався виплатити компенсацію потерпілому.

Інцидент стався 7 липня 2024 року. Тоді чоловік підпалив автомобіль. Згодом його товариш зафіксував це на відео. Через десять днів вони разом знову підпалили авто: на цей раз автомобіль кольору хакі, що належав благодійній організації "Мисливці на орків".

У матеріалах справи також вказано, що чоловік написав заяву про те, що він бажає бути зарахованим до лав Збройних Сил України для участі у відсічі і стримуванні збройної агресії РФ.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали молодих хлопців, які підпалили два військові автомобілі. Таку "роботу" вони знайшли в соцмережі. "Замовник" обіцяв їм до 15 тисяч доларів за такі "завдання".

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