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21 мая 2025, 02:30

В Одессе судили мужчину, который поджигал военные авто "по заказу": теперь он хочет в ВСУ

21 мая 2025, 02:30
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В Одессе вынесли приговор мужчине, который вместе с сообщником поджег военные авто. На суде он признал свою вину

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Киевский районный суд Одессы признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и преднамеренном уничтожении чужого имущества путем поджога. Он заключил соглашение с прокурором и обязался выплатить компенсацию потерпевшему.

Инцидент произошел 7 июля 2024 года. Тогда мужчина поджег автомобиль. Впоследствии его товарищ запечатлел это на видео. Через десять дней они вместе снова подожгли авто: на этот раз автомобиль цвета хаки, принадлежавший благотворительной организации "Охотники за орками".

В материалах дела также указано, что мужчина написал заявление, что он желает быть причислен к рядам Вооруженных Сил Украины для участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ.

Напомним, ранее в Киеве задержали молодых парней, которые подожгли два военных автомобиля. Такую "работу" они обнаружили в соцсети. "Заказчик" обещал им до 15 тысяч долларов за такие "задания".

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