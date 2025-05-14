На Одещині чоловік через давні образи на брата підпалив його авто

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Під час патрулювання у комендантську годину в місті Біляївка співробітники відділу реагування патрульної поліції Одеського районного управління поліції № 2 помітили на приватному подвір’ї палаючий автомобіль. Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що авто 53-річного потерпілого підпалив його 51-річний брат. Причиною стали давні образи на родича. Зловмисник прийшов додому до брата, коли той спав, облив транспортний засіб легкозаймистою рідиною, підпалив і втік.

Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Одесі.