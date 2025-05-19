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19 травня 2025, 14:33

У Харкові 16-річна дівчина підпалила два військові автомобілі

19 травня 2025, 14:33
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фото: Національна поліція
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У Салтівському районі міста Харкова школярка пошкодила два транспортні засоби, які належали військовим. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Для підпалів зловмисниця використовувала пляшку із легкозаймистою сумішшю. Вогнем були пошкоджені позашляховики Opel Frontera та Toyota Tundra.

16-річній місцевій мешканці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, жителька Харківщини може сісти на 8 років за те, що викрала телефон у дитини.

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