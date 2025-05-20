На Одещині прикордонники затримали перевізника, який за 11 тисяч доларів гарантував нелегальний виїзд до Молдови

фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали 45-річного українця, який намагався переправити до Молдови чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловіки зв’язалися з організатором "міграційної схеми" через закритий телеграм-канал. Той, перед тим як повезти на своєму авто до українсько-молдовського кордону, ретельно проінструктував їх та розповів, як безпечно пройти контроль на блокпостах. Зокрема, останні мали б сказати правоохоронцям, що їдуть до свого друга з метою риболовлі та відпочинку.

Вартість своїх "послуг" зловмисник оцінив у 11 000 доларів США з кожного клієнта.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Пасажирам загрожує штраф.

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.