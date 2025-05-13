Житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон

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Правоохоронці викрили жителя Одеського району у незаконному переправленні чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 36-річний житель Одещини у змові з невстановленою наразі особою, яка через месенджер підшукувала громадян, охочих уникнути призову на службу, готувався переправити "клієнтів" за кордон.

Зловмисника разом із "клієнтами" затримали поблизу кордону.

Чоловіку повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть працівницю правоохоронних органів, яка за 3000 доларів пропонувала чоловікам безперешкодно виїхати за кордон.