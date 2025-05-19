Пустощі з вогнем: на Одещині пожежа забрала життя 6 та 7-річного братів
Трагічна подія сталася 17 травня в селі Нові Маяки Березівського району. У пожежі загинули двоє хлопчиків — брати 6 і 7 років
Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох хлопчиків 2018 та 2019 років народження. За оперативними даними, діти загинули через пустощі з вогнем. Правоохоронці уточнили, що жертви пожежі — це двоє братів.
"Попередньо, у господарчій споруді діти гралися з вогнем — полум’я спалахнуло миттєво. На жаль, діти загинули", — повідомили рятувальники.
Компетентні органи продовжують встановлювати остаточну причину трагедії.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі через необережне поводження з газовою плитою загинули малолітні діти.
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