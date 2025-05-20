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20 мая 2025, 14:07

В Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за 11 тысяч долларов гарантировал нелегальный выезд в Молдову

20 мая 2025, 14:07
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фото: ГПСУ
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Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 45-летнего украинца, пытавшегося переправить в Молдову мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчины связались с организатором миграционной схемы через закрытый телеграмм-канал. Тот, прежде чем повезти на своем авто до украинско-молдавской границы, тщательно проинструктировал их и рассказал, как безопасно пройти контроль на блокпостах. В частности, последние должны были сказать правоохранителям, что едут к своему другу с целью рыбалки и отдыха.

Стоимость своих услуг злоумышленник оценил в 11 000 долларов США с каждого клиента.

Организатору поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Пассажирам грозит штраф.

Напомним, житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу.

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