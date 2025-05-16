У колишнього очільника одеської податкової виявили необґрунтовані активи на понад 5 млн грн

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Працівники Державного бюро розслідувань виявили у колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За матеріалами, зібраними відомством, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими.

Йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами — 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно.

Загальна ринкова вартість машин складала понад 5,3 млн грн.

Як з’ясувалось, згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive.

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.