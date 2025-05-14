В Одесі судитимуть 57-річного іноземця, який займався незаконним переправленням чоловіків за кордон

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Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо зловмисника та скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Іноземець у змові з невстановленими особами, підшукав в одному з популярних месенджерів одесита призовного віку та за грошову винагороду пообіцяв забезпечити його підробленим паспортом з іноземним громадянством та вивезти з України.

Вартість таких "послуг" становила понад 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали ділка і затримали його у процесуальному порядку, щойно він отримав від клієнта гонорар, передав йому підроблений спільниками паспорт та повіз автівкою в напрямку сусідньої держави.

Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.