В Одесі судитимуть 57-річного іноземця, який займався незаконним переправленням чоловіків за кордон
Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо зловмисника та скерували обвинувальний акт до суду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Іноземець у змові з невстановленими особами, підшукав в одному з популярних месенджерів одесита призовного віку та за грошову винагороду пообіцяв забезпечити його підробленим паспортом з іноземним громадянством та вивезти з України.
Вартість таких "послуг" становила понад 10 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали ділка і затримали його у процесуальному порядку, щойно він отримав від клієнта гонорар, передав йому підроблений спільниками паспорт та повіз автівкою в напрямку сусідньої держави.
Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.