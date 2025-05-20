Жителя Одесской области приговорили к 10 годам за убийство соседа

фото: freepik.com

Житель Одесской области, которого полицейские отправили на скамью подсудимых по обвинению в убийстве соседа, получил приговор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Преступление было совершено осенью 2024 года в городе Черноморске. Тогда 51-летний мужчина пришел в гости к 63-летнему товарищу. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки и поссорились. Во время очередного конфликта гость схватил кухонный нож и нанес хозяину несколько ранений, от которых тот скончался.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства, которые также были направлены на экспертные исследования.

Собрав достаточную доказательную базу, правоохранители выдвинули мужчине обвинение в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, и направили в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области двое парней избили 76-летнюю женщину.