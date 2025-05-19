Игры с огнем: в Одесской области пожар унес жизни 6 и 7-летнего братьев
Трагическое событие произошло 17 мая в селе Новые Маяки Березовского района. В пожаре погибли два мальчика — братья 6 и 7 лет
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух мальчиков 2018 и 2019 годов рождения. По оперативным данным, дети погибли из-за баловства с огнем. Правоохранители уточнили, что жертвы пожара — это двое братьев.
"Предварительно, в хозяйственном сооружении дети играли с огнем — пламя вспыхнуло мгновенно. К сожалению, дети погибли", — сообщили спасатели.
Компетентные органы продолжают устанавливать окончательную причину трагедии.
Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за неосторожного обращения с газовой плитой погибли малолетние дети.
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