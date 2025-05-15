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15 травня 2025, 19:39

Масштабна пожежа на Сумщині: вогнеборці понад 12 годин гасили займання

15 травня 2025, 19:39
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фото: ДСНС України у Сумській області
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Понад 12 годин знадобилось надзвичайникам, аби ліквідувати пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Триває розбір завалів

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Горіння відбувалось на площі до 6000 квадратних метрів. На місці події працювали 65 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки.

"Проводиться розбір завалів, для того аби унеможливити ризики виникнення повторних займань", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Сумській області після чергової атаки російських безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури виникла масштабна пожежа.

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