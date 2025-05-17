Фото: ДСНС

В Одеській області сталась трагедія. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох дітей

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

17 травня сталась пожежа в господарчій споруді в селі Нові Маяки (Одеська область). Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох хлопчиків - 7 та 6 років. Фахівці з'ясовуватимуть обставини трагедії

Нагадаємо, раніше на Львівщині загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Це 64-річний власник будинку.