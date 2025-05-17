Трагедія на Одещині: у пожежі загинули діти
В Одеській області сталась трагедія. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох дітей
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
17 травня сталась пожежа в господарчій споруді в селі Нові Маяки (Одеська область). Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох хлопчиків - 7 та 6 років. Фахівці з'ясовуватимуть обставини трагедії
Нагадаємо, раніше на Львівщині загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Це 64-річний власник будинку.
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