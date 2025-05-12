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На Львівщині сталась пожежа в житловому будинку. На місці інциденту знайшли тіло людини

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Це сталось зранку 12 травня в селищі Конотопи (Львівська область). Загорівся житловий будинок. Коли рятувальники прибули за адресою, то вони побачили густий дим. Пожежа охопила дерев’яне перекриття та сіно, що зберігалося на горищі. Через це вогонь швидко поширювався.

На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Це 64-річний власник будинку. Причини пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині кіт врятував родину від трагедії. Вночі він відчув небезпеку та став видавати гучні звуки, щоб розбудити господарів. Коли люди прокинулись, то відчули запах диму: горів дах будинку. Завдяки коту родина встигла вийти з будинку безпечно та викликати рятувальні служби.