15:21  12 травня
В Україні прогнозують холодну і дощову погоду
15:56  12 травня
У Тернополі няня ображала 2-річну дитину: що їй загрожує
13:28  12 травня
У Києві п'яні "блогери" хизувалися зброєю у прямому ефірі
UA | RU
UA | RU
12 травня 2025, 17:28

На Львівщині загорівся житловий будинок: загинула людина

12 травня 2025, 17:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Львівщині сталась пожежа в житловому будинку. На місці інциденту знайшли тіло людини

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Це сталось зранку 12 травня в селищі Конотопи (Львівська область). Загорівся житловий будинок. Коли рятувальники прибули за адресою, то вони побачили густий дим. Пожежа охопила дерев’яне перекриття та сіно, що зберігалося на горищі. Через це вогонь швидко поширювався.

На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Це 64-річний власник будинку. Причини пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині кіт врятував родину від трагедії. Вночі він відчув небезпеку та став видавати гучні звуки, щоб розбудити господарів. Коли люди прокинулись, то відчули запах диму: горів дах будинку. Завдяки коту родина встигла вийти з будинку безпечно та викликати рятувальні служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа
У Тернополі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік
12 травня 2025, 14:34
На Київщині під час пожежі загинув чоловік
12 травня 2025, 03:55
На Вінниччині згорів екскаватор
11 травня 2025, 18:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Спалах гепатиту А в Києві: половина пацієнтів - діти, школи переводять на дистанційне навчання
12 травня 2025, 19:45
Вдарив та пограбував: у Дніпрі чоловік напав на літню жінку
12 травня 2025, 19:07
Хотіли подарунок - стали жертвами шахрая: іноземець з Полтавщини обманув жінок на понад 600 тисяч
12 травня 2025, 18:32
На Черкащині судитимуть "волонтерів", які торгували гуманітарною допомогою
12 травня 2025, 17:55
Хотів орендувати житло: у Запорізькій області переселенця обманув на гроші квартирний аферист
12 травня 2025, 16:56
На Черкащині жінка вдарила чоловіка ножем, бо він не оцінив її кулінарні здібності
12 травня 2025, 16:38
Правоохоронець з Буковини організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
12 травня 2025, 16:20
На Одещині поліцейські розшукують двох неповнолітніх хлопців
12 травня 2025, 16:09
У Тернополі няня ображала 2-річну дитину: що їй загрожує
12 травня 2025, 15:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »