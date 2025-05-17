Фото: ГСЧС

В Одесской области произошла трагедия. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двоих детей

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

17 мая произошел пожар в хозяйственной постройке в селе Новые Маяки (Одесская область). Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков - 7 и 6 лет. Специалисты будут выяснять обстоятельства трагедии

Напомним, ранее во Львовской области загорелся жилой дом. Во время тушения пожара обнаружили тело человека. Это 64-летний владелец дома.