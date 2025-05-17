Трагедия в Одесской области: в пожаре погибли дети
В Одесской области произошла трагедия. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двоих детей
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
17 мая произошел пожар в хозяйственной постройке в селе Новые Маяки (Одесская область). Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков - 7 и 6 лет. Специалисты будут выяснять обстоятельства трагедии
Напомним, ранее во Львовской области загорелся жилой дом. Во время тушения пожара обнаружили тело человека. Это 64-летний владелец дома.
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