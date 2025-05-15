13:17  15 травня
Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
12:59  15 травня
На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
UA | RU
UA | RU
15 травня 2025, 15:15

У Києві наркоторговець підпалив двері до власної квартири: що йому загрожує

15 травня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У столиці сталась пожежа в житловому будинку. Виявилось, що підпал вчинив наркоторговець, який в цей час перебував під дією речовин

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці судитимуть наркоторговця. Він під дією психотропів підпалив двері до своєї квартири. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За словами поліцейських, повідомлення про пожежу надійшло від мешканців будинку на проспекті Червоної Калини. Рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці з'ясували, що підпал вчинив 34-річний власник квартири.

Проте під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили, що він не може адекватно пояснювати свої дії. Він був у стані наркотичного сп'яніння.

"Під час слідчих дій в оселі фігуранта поліцейські вилучили заборонені речовини, підготовлені до збуту — кілограм канабісу та пакунок з амфетаміном, а також електронні ваги та фасувальний матеріал", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили наркоторговців, які маскували свій товар під секс-іграшки. У соцмережах вони створили магазин під виглядом секс-шопу, проте насправді продавали заборонені речовини. Продаж відбувався як і поштою, так і з рук в руки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа наркотики
На Франківщині під час пожежі загинула жінка
15 травня 2025, 03:20
На Одещині чоловік через давні образи на брата підпалив його авто
14 травня 2025, 10:29
На Львівщині затримали зловмисника, підозрюваного у розповсюдженні наркотиків
12 травня 2025, 13:21
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Бюджет втратив понад півмільярда: СБУ викрили екскерівників Запоріжжяобленерго на розтраті коштів
15 травня 2025, 15:35
В Україні – різке зростання захворюваності на кір: де найбільше хворих
15 травня 2025, 15:24
В Ужгороді 20-річний юнак обікрав магазин техніки на понад 500 тисяч гривень
15 травня 2025, 15:10
На Полтавщині сталась ДТП з велосипедистом: його госпіталізували
15 травня 2025, 14:50
У Рівному показали вишиванки загиблих на війні військових
15 травня 2025, 14:48
Ворожий дрон спричинив масштабну пожежу на Сумщині
15 травня 2025, 14:35
У Херсоні внаслідок артобстрілу загинула 49-річна жінка
15 травня 2025, 14:33
Сили оборони отримали мобільні майстерні для ремонту дронів
15 травня 2025, 14:30
Поліція перевіряє заяви про булінг і побори в одеському ліцеї
15 травня 2025, 14:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »