Фото: Нацполіція

У столиці сталась пожежа в житловому будинку. Виявилось, що підпал вчинив наркоторговець, який в цей час перебував під дією речовин

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці судитимуть наркоторговця. Він під дією психотропів підпалив двері до своєї квартири. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За словами поліцейських, повідомлення про пожежу надійшло від мешканців будинку на проспекті Червоної Калини. Рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці з'ясували, що підпал вчинив 34-річний власник квартири.

Проте під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили, що він не може адекватно пояснювати свої дії. Він був у стані наркотичного сп'яніння.

"Під час слідчих дій в оселі фігуранта поліцейські вилучили заборонені речовини, підготовлені до збуту — кілограм канабісу та пакунок з амфетаміном, а також електронні ваги та фасувальний матеріал", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили наркоторговців, які маскували свій товар під секс-іграшки. У соцмережах вони створили магазин під виглядом секс-шопу, проте насправді продавали заборонені речовини. Продаж відбувався як і поштою, так і з рук в руки.