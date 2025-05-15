У Харкові сталася масштабна пожежа на СТО
На світанку 15 травня у Немишлянському районі Харкова на станції технічного обслуговування виникло займання. Вогнеборці загасили пожежу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Виявилося, що вогонь охопив ремонтний бокс та автомобіль. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували вогонь.
"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у Харкові з палаючої багатоповерхівки врятували 15 людей.
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