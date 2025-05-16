У бывшего главы одесской налоговой выявили необоснованные активы более чем на 5 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По материалам, собранным ведомством, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными.
Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс. и 1,4 млн грн соответственно.
Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн. грн.
Как выяснилось, впоследствии Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.
Напомним, житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу.