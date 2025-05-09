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09 травня 2025, 18:40

Від 7 до 17 тис. доларів: в Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

09 травня 2025, 18:40
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фото: Національна поліція
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В Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, зловмисник – 23-річний житель Роздільнянського району. Він організував схему переправлення військовозобовʼязаних осіб через державний кордон України поза межами офіційних пунктів пропуску і підшукує в месенджерах клієнтів.

Зокрема, фігурант пообіцяв трьом чоловікам допомогти із втечею до Молдови за грошову винагороду розміром 17, 14 та 7 тисяч доларів. Усі військовозобовʼязані сплатили зловмиснику по 1000 доларів завдатку і очікували на виїзд до прикордонних районів Одещини.

Зловмисника затримали. Наразі йому повідомлено про підозру за двома епізодами та обрано запобіжний захід. Ділку загрожує чималий термін увʼязнення.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків до Молдови.

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