Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 11 травня, о 21:34, в сусідній Румунії стався землетрус магнітудою 4,4, який відчули мешканці Ізмаїльського району Одеської області, зокрема у місті Рені

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За інформацією Національного науково-дослідного інституту фізики Землі Румунії, епіцентр знаходився у сейсмічній зоні Вранча, на глибині 125 км.

Інтенсивність склала III бали за європейською шкалою EMS, що класифікується як "середній" рівень впливу.

Магнітуда 4,4 за шкалою Ріхтера вважається легким землетрусом. У таких випадках можливе легке тремтіння меблів і стін, однак серйозних пошкоджень зазвичай не буває.

Нагадаємо, в лютому фахівці зареєстрували землетрус у районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1.