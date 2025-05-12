07:56  12 травня
У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
07:33  12 травня
Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи
02:45  12 травня
Підрозділ "Фенікс" знищив російську піхоту та техніку: відео
UA | RU
UA | RU
12 травня 2025, 07:33

Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи

12 травня 2025, 07:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 11 травня, о 21:34, в сусідній Румунії стався землетрус магнітудою 4,4, який відчули мешканці Ізмаїльського району Одеської області, зокрема у місті Рені

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За інформацією Національного науково-дослідного інституту фізики Землі Румунії, епіцентр знаходився у сейсмічній зоні Вранча, на глибині 125 км.

Інтенсивність склала III бали за європейською шкалою EMS, що класифікується як "середній" рівень впливу.

Магнітуда 4,4 за шкалою Ріхтера вважається легким землетрусом. У таких випадках можливе легке тремтіння меблів і стін, однак серйозних пошкоджень зазвичай не буває.

Нагадаємо, в лютому фахівці зареєстрували землетрус у районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Руминія Одеська область землетрус поштовхи сейсмічна зона
На Одещині на дітей обвалилася стіна будівлі: загинув 4-річний хлопчик
08 травня 2025, 17:00
На Одещині померла довгожителька, яка пережила Голодомор
07 травня 2025, 13:45
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Вночі українська ППО знищила 55 "шахедів" та дронів-імітаторів
12 травня 2025, 08:57
Росія обстріляла 33 населені пункти Сумщини: є загиблий і поранений
12 травня 2025, 08:53
Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
12 травня 2025, 08:30
У Карпатах рятувальники евакуювали туриста з Говерли
12 травня 2025, 08:25
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
12 травня 2025, 08:00
У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
12 травня 2025, 07:56
Росіяни скинули КАБ на Дніпропетровщину: поранені мирні жителі
12 травня 2025, 07:45
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є поранені та руйнування
12 травня 2025, 07:25
У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
12 травня 2025, 07:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »