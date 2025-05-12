На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав кладовище

фото: depositphotos.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Днями у поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з кладовищ Любашівської селищної громади хтось обікрав поховання померлих. Поліцейські задокументували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 20-річний безробітний житель сусіднього села. Чоловік пояснив, що підшукував вироби з кольорового металу, щоб здати їх у пункт прийому брухту і заробити грошей. Частину викраденого зловмисник встиг реалізувати, а частину поліцейські вилучили.

Тепер зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські знайшли правопорушників, які запустили феєрверки в Одесі під час повітряної тривоги.