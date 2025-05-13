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У Дніпрі судили вчительку, яка мала непорозуміння з ученицею. Школярка думала, що вчителька розповіла всім про її сексуальну орієнтацію

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Така ситуація сталась в одній з гімназій Дніпра. Класний керівник одного з 8-их класів допустила ознаки булінгу. У судовій справі йдеться про те, що вчителька дізналась, що одна з учениць має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Учениця сама розповіла про це, попросивши більше нікому не говорити.

Згодом у шкільному чаті інші однокласники почали жартувати з дівчини, натякаючи на її належність до ЛГБТ-спільноти. Вчителька, коли це побачила, видалила ученицю з чату. Через це дівчина вирішила, що це вчителька розповсюдила інформацію про її орієнтацію.

На суді вчителька зазначила, що нікому нічого не розповідала. За її словами, вона видалила дівчинку з чату, бо побачила, що її там почали ображати. Суд зазначив, що з протоколу про адміністративне правопорушення незрозуміло, в чому конкретно полягає цькування. Тому провадження було закрито, оскільки в діях вчителя не було адміністративного порушення.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині оголосили про підозру педагогу одного з ліцеїв. Це сталось після того, як чоловік вдарив долонею одного з учнів.