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13 травня 2025, 15:35

На Одещині поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тис. грн

13 травня 2025, 15:35
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фото: Національна поліція
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Поліцейські викрили трьох жителів Одеської області у браконьєрстві на озері Сасик та річці Турунчук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрили зловмисників у вівторок, 13 травня, вранці співробітники водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та Одеського районного управління поліції № 2 спільно з прикордонниками та екологами під час патрулювання водних об’єктів.

"Правоохоронці виявили на озері Сасик двох жителів Білгород-Дністровського району віком 18 та 23 роки, які наловили 246 карасів, а на річці Турунчук – 64-річного жителя Одеського району, який виловив 196 одиниць риби, серед якої оселедець, лящ, карась та білий амур. Дозвільних документів на здійснення рибного промислу в чоловіків не було", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками експертів, рибалки завдали державі збитків на суму приблизно 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині двоє чоловіків можуть сісти на 3 роки за те, що наловили риби майже на 3 млн грн.

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