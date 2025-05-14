В Одессе будут судить 57-летнего иностранца, занимавшегося незаконной переправкой мужчин за границу

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Следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении злоумышленника и направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Иностранец в сговоре с неустановленными лицами подыскал в одном из популярных мессенджеров одессита призывного возраста и за денежное вознаграждение пообещал обеспечить его поддельным паспортом с иностранным гражданством и вывезти из Украины.

Стоимость таких "услуг" составила более 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали дельца и задержали его в процессуальном порядке, как только он получил от клиента гонорар, передал ему поддельный сообщниками паспорт и повез автомобилем в направлении соседнего государства.

Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу.