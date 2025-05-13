35-летнему мужчине, совершившему разбойное нападение на военнослужащего в Одессе, грозит до 15 лет лишения свободы

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В Одессе полицейские завершили расследование в отношении 35-летнего мужчины, совершившего разбойное нападение на военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце 2024 года. Тогда злоумышленник на Куликовом поле выхватил из рук 36-летнего военного мобильный телефон и бросился бежать. Пытаясь вернуть гаджет, потерпевший побежал за незнакомцем и догнал его в сквере на итальянском бульваре. Впрочем, правонарушитель ударил мужчину несколько раз ножом и отобрал у него еще рюкзак с деньгами, паспортом и военным билетом. Сумма ущерба составила около 13 тысяч гривен.

Полицейские оперативно установили и задержали правонарушителя, который оказался ранее судим за кражи и грабежи.

Преступления, совершенные злоумышленником, квалифицируются по ч. 4 ст. 187 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Максимальное наказание за них – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу.