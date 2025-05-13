Житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу

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Правоохранители разоблачили жителя Одесского района в незаконной переправке мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 36-летний житель Одесщины в сговоре с неустановленным лицом, который через мессенджер подыскивал граждан, желающих избежать призыва на службу, готовился переправить "клиентов" за границу.

Злоумышленника вместе с "клиентами" задержали вблизи границы.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу.