Житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу
Правоохранители разоблачили жителя Одесского района в незаконной переправке мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 36-летний житель Одесщины в сговоре с неустановленным лицом, который через мессенджер подыскивал граждан, желающих избежать призыва на службу, готовился переправить "клиентов" за границу.
Злоумышленника вместе с "клиентами" задержали вблизи границы.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу.