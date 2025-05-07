На Одещині померла довгожителька, яка пережила Голодомор

фото: Подільська міськрада

В Одеській області, у місті Подільськ, 6 травня померла 106-річна Стратулат Лідія Францівна

Про це повідомив у Фейсбуці Подільський краєзнавчий музей, передає RegioNews.

Як зазначається, Лідія Францівна народилася у далекому 1919 році, пройшла через пекло Голодомору, пережила війни, важкі часи, втрати та не втратила головного – людяності, тепла серця і віри в добро. Першого травня її виповнилося 106 років.

Батько та молодша сестра жінки померли за часів Голодомору 1933 року.

Більшу частину свого життя вона пропрацювала бухгалтеркою на будівельному підприємстві.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині зникла 13-річна дівчина.