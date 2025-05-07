На Одещині внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту

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На трасі сполученням Одеса – Рені, між населеними пунктами Підгірне та Монаші, внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажівки та легковика. Є постраждалі.

"Просимо врахувати дану інформацію і по можливості обрати альтернативний шлях. Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Одещині поліцейська збила дитину: батька-свідка забрали в ТЦК.