Поліцейські знайшли правопорушників, які запустили феєрверки в Одесі під час повітряної тривоги

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Правоохоронці викрили осіб, які на замовлення двічі запустили феєрверки в Одесі під час повітряної тривоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Злочини були скоєні двома місцевими чоловіками 31 січня в Київському районі, коли ворог атакував місто ракетами. Поліцейські з’ясували, що злочини вчинили безробітні жителі Київського району 48 та 37 років, які мають судимості за крадіжку та шахрайство.

Молодший за віком одесит отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду здійснити запуск феєрверків у багатолюдних місцях. За виконання цієї "роботи" замовник обіцяв сплатити 4000 гривень.

Погодившись на умови, чоловік підшукав серед знайомих помічника. Для вчинення злочинів вони обрали спортивні майданчики біля навчальних закладів.

"Звіт" правопорушники відправили замовнику, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, на Одещині судили експравоохоронця, який за гроші допомагав чоловікам втікати за кордон.