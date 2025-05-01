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01 мая 2025, 13:23

Одессу атаковал 21 беспилотник: Зеленский отреагировал на удары РФ

01 мая 2025, 13:23
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фото: ГСЧС Одесщины
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В Одессе продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. В целом Одессу атаковал 21 беспилотник

Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Он также отметил, что ночью под ударом находились и Одесская область, Киевская, Сумщина, Кропивницкий и область, Харьковщина, Черкасщина. В Харьковской области до сих пор спасатели борются с пожаром.

"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения – по меньшей мере, отказ от ударов по гражданской инфраструктуре и относительно продолжительной тишины в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", – сказал президент.

Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии – нужно дальнейшее давление на Россию, подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.

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