Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет і 170 БпЛА: скільки збила ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Нагадаємо, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 953 190 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу.